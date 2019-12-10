ناهد السباعي تنشر صورًا من مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في العاصمة الأردنية عمان، لحضور فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان، والذي يعرض خلاله فيلمها القصير "هذه ليلتي".

وقد انطلقت هذه الدورة من مهرجان كرامة الأفلام حقوق الإنسان الخميس الماضي 5 ديسمبر ويستمر حتى 12 من نفس الشهر.

يذكر أن "هذه ليلتي" عرض لأول مرة بالدورة الثالثة لـمهرجان الجونة السينمائي.

فيلم "هذه ليلتي" من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبد الوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.