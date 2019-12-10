فيديو| بينها جاكيت من تصميم زوجته.. تامر حسني يكشف عن مقتنياته المفضلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان تامر حسني عن أكثر القطع المفضلة لديه من مقتنياته، والتي عرضها مؤخرًا، في مزاد يذهب دخله لصالح منظمات المجتمع المدني.

وقال حسني، أثناء لقائه في برنامج "Mbc trending"،: "لم أحزن، لأن أي قطعة من الممكن أن تحقق مبلغ مالي كبير، قد يساعد أطفال كثيرة مشردة في الوطن العربي".

تابع تامر،: "أكتر قطع غالية عندي هو "الجيتار"، اللي استعملته في فيلم "عمرو وسلمى"، و"الجاكيت" اللي صممته زوجتي بسمة بوسيل، و"بدلة" الظابط المصري في فيلم "البدلة"، طبعا دا شرف كبير ليا".

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وكانت صفحة مارينا مول بأبوظبي، قد أعلنت في الأول من ديسمبر، أنه بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الفنان تامر حسني في السادس من الشهر نفسه.

على أن يشارك تامر حسني بمعرض خيري خاص بمقتنياته من أشهر أعماله الفنية لبيعها في المزاد العلني والتبرع بحقها لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ترشيحه لتحقيق رقم جديد بموسوعة جينيس ريكوردز للأرقام القياسية.

ويتنظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.