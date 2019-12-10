موجز "الفن": موسوعة غينيس تكذّب تامر حسني.. ونوال الزغبي تسقط أرضاً

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية شاهد نوال الزغبي تسقط أرضا بسبب هذا الطفل موسوعة "غينيس" تنفي تحقيق تامر حسني لقب "الفنان الأكثر تأثيراً في العالم" عابد فهد يحتفل بعيد زواجه السابع عشر خاص بالفيديو- الفن يكشف حقيقة ما جرى في حفل فارس كرم في أستراليا فنانة كويتية نسخة عن أنجلينا جولي خاص- يسرا اللوزي في اجازة بسبب الحمل فوز ملكة جمال جنوب أفريقيا بلقب ملكة جمال الكون 2019 المزيد المزيد

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