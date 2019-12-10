شاهد.. جوهرة في وصلة رقص جديدة على اغنية “اخيرا اتجوزت”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 06:57 صباحاً - نشرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندرييفا، والمعروفة باسم “جوهرة”، مقطع فيديو جديد من احد حفلات الزفاف التي احيتها مؤخرا.

وظهرت جوهرة في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص على اغنية “اخيرا اتجوزت” للفنانة المصرية امينة.

يذكر ان جوهرة كانت قد اثارت الجدل مؤخرا بعد انتشار مقاطع فيديو لها ذات طبيعة جنسية مع شاب ادعى لاحقا انه متزوج منها عرفيا وان الفيديوهات تم تسريبها بعد سرقة هاتفه.