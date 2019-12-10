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لأول مرة.. مسرحية علاء الدين تعرض في موسم الرياض
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
ينتظر زوار موسم الرياض، المسرحية الكوميدية "علاء الدين" للفنان المصري أحمد عز في تجربته المسرحية الأولى، والتي ستقدم عرضاً يعتمد على الإبهار والإمتاع.
وتعتمد المسرحية على تقنيات حديثة تستخدم لأول مرة في المسارح العربية، لتقديم عرض عربي يضاهي النسخة العالمية للمسرحية، التي تقام على مسارح برودواي وبيكاديللي، وغيرها من المسارح العالمية.
ويشارك في بطولة مسرحية "علاء الدين"، أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، وهي من إخراج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو.
يذكر أن فعاليات موسم الرياض التي بدأت في 11 أكتوبر الماضي، تشهد نشاطاً مسرحياً يرضي عشاق المسرح، بالإضافة إلى تنوع كبير في الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية والمهرجانات والمعارض المتخصصة.
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