- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غادة ابراهيم ناعية سمير سيف: كان مثال للأب والأستاذ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة غادة ابراهيم، المخرج الكبير سمير سيف الذى غيبه الموت مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ 72 عاما، إثر تعرضه أزمة قلبية مفاجأة.
ونشرت غادة صورة بصخبة المخرج الراحل وعلقت، "وتتوالى الأحزان.. البقاء لله وحده ...فقد الفن المخرج الكبير سمير سيف أحد مخرجى الروائع ... عملت معه السندريلا وإبن موت وكان مثال للأب والأستاذ والمخرج الموجه المعلم... الله يرحمك أستاذى العزيز سأفتقدك جدا"
يشار إلى أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".
كانت هذه تفاصيل خبر غادة ابراهيم ناعية سمير سيف: كان مثال للأب والأستاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.