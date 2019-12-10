شكرا لقرائتكم خبر عن غادة ابراهيم ناعية سمير سيف: كان مثال للأب والأستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة غادة ابراهيم، المخرج الكبير سمير سيف الذى غيبه الموت مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ 72 عاما، إثر تعرضه أزمة قلبية مفاجأة.

ونشرت غادة صورة بصخبة المخرج الراحل وعلقت، "وتتوالى الأحزان.. البقاء لله وحده ...فقد الفن المخرج الكبير سمير سيف أحد مخرجى الروائع ... عملت معه السندريلا وإبن موت وكان مثال للأب والأستاذ والمخرج الموجه المعلم... الله يرحمك أستاذى العزيز سأفتقدك جدا"

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يشار إلى أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".