شاهد.. هيفاء ماجيك تفاجىء متابعيها بظهورها بالحجاب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:00 صباحاً - فاجأت هيفاء ماجيك متابعيها يظهورها بالحجاب وذلك في فيديو قصير نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت هيفاء ماجيك في الفيديو وهي تضع الحجاب على رأسها بينما كان صوت في الخلفية يقول: “اليوم سأتحدى البنات تحدي كثير حلو بتمنى من اي بنت مو متحجبة تطلع معي وتتحجب وتفرجينا كيف الحجاب طالع عليها”.

وكانت هيفاء ماجيك، المشهورة بشبهها بمواطنتها هيفاء وهبي، قد كشفت في فيديو سابق إنها تنوي أداء مناسك العمرة في شهر رمضان، ونشرت فيديو تتكلم فيه عن الأمر قائلة:(أحيانا تطلبون أشياء باستهزاء لكن راح أعملها، ان شاء يا ربي روح عمرة لانه لا يوجد شيء لا أفعله).