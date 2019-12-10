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عزيزة جلال تعود للغناء بعد 30 عاما من الغياب
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
يستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، في أواخر ديسمبر الجاري، المطربة المغربية، عزيزة جلال، في أول حفل لها، منذ توقفها عن الغناء قبل ثلاثين عاما.
وستعود عزيزة جلال إلى الفن، من خلال مسرح "مرايا"، في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.
ويجري مهرجان "شتاء طنطورة" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، ويقدم أنشطة فنية وتاريخية وثقافية بين 19 ديسمبر الحالي و7 مارس 2020.
وكانت عزيزة جلال قد أطلت على الجمهور، في وقت سابق من السنة الجارية، وتحدثت عن ظروف اعتزالها للفن وهي في أوج العطاء.
وقالت عزيزة، وقتها، إنها اختارت أن تترك الفن بعدما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل، عن طريق الصدفة، في منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا، أثناء قضاء عطلة الصيف.
وأحيت عزيزة، وهي ابنة مدينة مكناس وسط المغرب، حفلات في كثير من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، وأدت أغان توصف بالخالدة مثل "مستنياك".
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