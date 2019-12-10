نقابة السينمائيين تنعى سمير سيف: فقدنا مخرجا من أهم رموز السينما

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

نعت نقابة السينمائيين المخرج الراحل سمير سيف الذى وافته المنية منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 72 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، فى بيان رسمى جاء فيه: "تنعى نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير سمير سيف الذى وافته المنية.



وتابع البيان: "ونحن إذ نؤكد افتقادنا لمخرج يعد أحد أهم رموز السينما فى مصر والعالم العربى عبر أعمال مؤثرة وجديرة بالتقدير حملت خصوصية وتفردا يجعلها خالدة فى ذاكرة الفن المصرى والعربى .. اعمالا كتبت بحروف من الألماس على صفحات تاريخ السينما.. آملين لمولى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم عائلته خالص الصبر والسلوان".

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يعد سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.