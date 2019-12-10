مشاركة نوعية للفن المصري في مهرجان جرش 2020







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي بوزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في القاهرة، في سياق استكمال الترتيبات المتعلقة بالتحضيرات لفعاليات الدورة الـ35 لمهرجان جرش. حيث ناقش الإطار الاستراتيجي الجديد الهادف للتعاون المثمر مع وزارة الثقافة المصرية، والتي من شأنها إبراز القيمة التاريخية للحركة الثقافية التي تسعى إدارة المهرجان لإبرازها في كافة الفعاليات.

وشدد "سماوي" خلال اللقاء على الدور الثقافي الذي يضطلع به البلدان وأهمية تطوير هذا الدور وإبرازه كقيمة تاريخية مشتركة بين الأردن وجمهورية مصر العربية . وأعرب عن سروره بالتعاون المثمر بين الأردن ومصر

ورحبت الوزيرة المصرية بضيفها الأردني مؤكدة على ان مصر سيكون لها حضورا فاعلا في مهرجان جرش القادم. حيث خلص اللقاء باتفاق الطرفين على مشاركة نوعية ضمن فعاليات المهرجان عبر فرقة "أوبرا عايدة" من "دار الأوبرا المصرية" بالإضافة للعروض الموسيقية لكبار الفنانين منهم عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وشادية ونجاة الصغيرة ومحمد عبد الوهاب وغيرهم. كما تم الاتفاق على مصاحبة أصوات مصرية للفرقة بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة.

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