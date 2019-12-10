شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يقرر طرح ألبومه الجديد على طريقة أغنية كل فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم أحمد جمال طرح أغانى ألبومه الجديد على طريقة أغنية كل فترة وليس بطريقة الألبوم الكامل، حسبما كشف لـ"الخليج 365"، حيث طرح منه حتى الآن أغنية "قصاد عيوني" والتى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج اليونانى شريف فرنسيس وصورها على طريقة الفيديو كليب فى اليونان.

ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فمع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.

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وأحيا أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن جمال فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى شهر أغسطس الماضى، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة، منها: "اضحكى"، "ليلة"، "على المزيكا"، "توكلنا على الله"، "النسيان"، "نشيد العاشقين"، "هوى يا هوى"، "حالة نادرة"، "تحيا مصر" كما غنى لوردة "مالى بالأحزان"، ولسيد مكاوى "حلوين من يومنا"، ولمحمد فوزى "اى والله".