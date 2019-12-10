شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الخامس من مسلسل DC’s Legends of Tomorrow يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CW عن عودة الموسم الخامس من مسلسل DC’s Legends of Tomorrow، وتعرض أولى حلقات المسلسل في شهر ينايرالمقبل، ولم تعلن الشبكة بعد عن موعد محدد لذلك.

كما طرحت شبكة CW ، أول تريلرترويجى لـ عودة الموسم الخامس من مسلسل DC’s Legends of Tomorrow، من خلال الحساب الرسمي للشبكة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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المسلسل ينتمى لفئة الأكشن والإثارة، من تأليف جريج بيرلانتى، ومارك جوجنهايم، ومن إخراج ديرموت داونز، وجلين وينتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، وينتورث ميلر، وفيكتور جاربر، وبراندون روث، وكاتى لوتز، وارثر دارفيل، وسيارا رينيه، ودومينيك بورسيل.

قصة المسلسل تدور أحداثها فى إطار الأكشن والتشويق حول أشخاص لديهم قدرات خارقة يحاولون إنقاذ العالم من خطر كبير يهدد بقاءه، ويدخلون من أجل تحقيق هذا الهدف فى الكثير من المواجهات والصراعات.

بالإضافة إلى ذلك حصل مسلسل Stargirl من شركة DC Universe على صفقة جديد، والتي ستسمح للسلسلة بـ البث على شبكة CW في اليوم التالي لعرض المسلسل على خدمة البث الأصلية له، وليست هذه هي أول سلسلة من شبكة DC Universe التي تحصل على صفقة للبث على أكثر من منصة، حيث سيتم بث الموسم الثاني من Doom Patrol على كل من DC Universe و HBO Max بعد عرض أول حلقاته.