شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بذكرى ميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر الـ98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محرك البحث العالمى "جوجل" بالذكر السنوية الـ98 للمطربة العراقية عفيفة إسكندر.

ولدت الراحلة العراقية عفيفة إسكندر عام 1921 فى مدينة الموصل العراقية من أب عراقى وأم يونانية، وقضت فى بغداد فترة خمس سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935 .

لقبت عفيفة بمنلوجست المجمع العربى الموسيقى كونها أجيدت الغناء والمقامات العراقية، وكانت تعزف بعدة أنواف من الآت الموسيقية أبرزها "ماريكا دمترى".

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كانت والدتها هى أول من نصحها ودعمها فى مسيرتها وأخبرتها بأن الغرور هو مقبرة الفنانين.

تزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر فى عمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عام واسمه إسكندر اصطفيان، وأخذت لقبه بعد ذلك.