شكرا لقرائتكم خبر عن آخر الرجال المحترمين.. تعرف على أبرز ما قدمه المخرج الراحل سمير سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل مفاجئ، رحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف، والذى قدم للسينما والدراما المصرية العديد من الأعمال الخالدة، لعملاقة الفن المصرى مثل نور الشريف وعادل إمام وأحمد زكى، وكذلك العديد من النجمات المصريات الكبيرات مثل سعاد حسنى ولبلبة وبوسى وآثار الحكيم وإلهام شاهين ويسرا.

مسيرة المخرج الكبير سمير سيف امتدت من أواخر الستينيات، حيث تخرج فى معهد السينما عام 1969، بتقدير امتياز، لتم تعينه بعد تخرجه معيداً بالمعهد.



سمير سيف

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وبعيدا عن حياته الأكاديمية، بدأ سمير سيف حياته المهنية، كمساعد مخرج لعدد كبير من المخرجين الكبار، بل ساهم مع عمالقة الاخراج فى السبعينيات فى مجموعة من الأفلام، حتى حصل على أول فيلم من إخراجه.

وعمل كمساعد مخرج مع كل من المخرجين شادى عبد السلام، ويوسف شاهين وحسن الامام، وحلمى حليم.

قدم سمير سيف نفسه للجمهور كمخرج بداية من فيلم "دائرة الانتقام"، مع النجم نور الشريف، وميرفت أمين وشويكار ويوسف شعبان وصلاح قابيل وغيرهم، لينطلق بعد ذلك بمجموعة من أهم الأفلام فى السينما المصرية وهى المشبوه وغريب فى بيتى والغول وآخر الرجال المحترمين والمولد والنمر والأنثى والشيطانة التى أحبتنى وعيش الغراب ومعالى الوزير.

بينما قدم فى الدراما مسلسلات منها البشاير وسفر الأحلام، وأوان الورد والدم والنار والسندريلا ونور الصباح وبالشمع الأحمر وابن موت.