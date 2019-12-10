"وجعت قلبي وتقليد لعمر المختار".. هكذا علق رواد تويتر على "ممالك النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل رواد تويتر مع مسلسل ممالك النار بعد عرض الحلقة الأخيرة منه، وجاءت ردود الأفعال على المسلسل متبابينة، وبعضها ركز على مشهد إعدام طومان باي "الشخصية التي جسدها خالد النبوي"،والبعض الأخر تحدث عن المسلسل بشكل عام.

ونرصد لكم في هذا التقرير تعليقات رواد تويتر.

أحدهم كتب يعلق على تشابه مشهد الإعدام مع مشهد إعدام عمر المختار، وكتب: "المشهد الأخير من مسلسل ممالك النار مشهد إعدام طومان باي، كان به تقليد واضح لمشهد إعدام عمر المختار في فيلم "أسد الصحراء"، ومشهد تجمع الناس وصعوده إلى منصة الإعدام وقرأته للقرآن وسقوط المصحف منه بعد شنقه والتقاط الصبي للمصحف وزغاريد النساء في النهاية".

وكتبت آخرى معلقة على مشهد النهاية: "(إني راحل.. ومصر باقية) .. وبعد 500 سنة المصريين يبكوا على إعدام القائد الشجاع طومان باي".

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وعلق مغرد على من يقولون إن طومان باي شركسي وليس مصري، وكتب: "يا سيدي طومان باي شركسي بس مصري باختياره وقراره، زي ما انتم المفروض أصلكم مصري بس عثمانيين وأتراك بقراركم واختياركم".

وعن مشهد الإعدام، كتبت مغردة "وجعت قلبي والله، الحلقة فظيعة، أبدعت حقيقي، فعلا إني راحل ومصر باقية".

وعن دور خالد النبوي في المسلسل وتجسيده لشخصية طومان باي، كتب مغرد :"في أدوار كده تحس إنها اتعملت علشان ممثل بعينه زي دور طومان باي الشخصية دي مفيش أفضل من خالد النبوي يقدمها، ممثل عبقري وجهة نظري هو الوحيد اللي نقدر نعتبره امتداد لأحمد زكي، الممتع بالنسبة لي أنك تلاقي ممثل بتحبه بيجسد شخصية تاريخية بتحبها، شكرا للعالمي خالد النبوي".

المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي "ياسر حارب".