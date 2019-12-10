صور وفيديو| بسمة ومحمود حميدة يحتفلان بعيد ميلادهما سويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورًا وفيديو من احتفال نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة بسمة والفنان محمود حميدة.

وحضر الحفل الفنانة بشرى والكاتب تامر حبيب، وعدد من الأصدقاء.

واحتفلت بسمة بعيد ميلادها الثالث والأربعين منذ أيام، وهو تاريخ ميلاد الفنان محمود حميدة، الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والستين.