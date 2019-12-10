نجوم الفن في العرض الخاص لـ"استدعاء ولي عمرو".. وغياب حورية فرغلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء أمس الاثنين، العرض الخاص لفيلم "استدعاء ولي عمرو"، في إحدى دور العرض السينمائية بالمنيل.

وغابت بطلة الفيلم حورية فرغلي عن العرض الخاص، الذي شهد حضور عدد كبير من المشاهير والفنانين، من بينهم محمد عز، محمد لطفي، سماح أنور، مها أحمد، صبري فواز، والسيناريست محمد سمير مبروك، والمخرج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي.

الفيلم بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبرى فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، ومحمد يونس، وإيمان السيد، ومي كساب، وندى بهجت، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، وأماني كمال، وعمر زهران، وصبري عبد المنعم، وكلوديا حنا، ومهندس ديكور عماد الخضري، ومدير تصوير تامر جوزيف، والمنتج الفني وليد النجار، وإنتاج شركة الفارس، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.