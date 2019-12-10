أراس بولوت إينملي في سهرة رومانسية مع حبيبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي أراس بولوت إينملي في أحدث ظهور مع حبيبته الفنانة بيجا أونال خلال خروجهما من سهرة رومانسية جمعتهما.

أراس وحبيبته كانا في قمة أناقتهما الشتوية، وقد استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا الفنان الشاب عن وصول عدد مشاهدي فيلمه الجديد «معجزة في الزنزانة السابعة» إلى 5 مليون مشاهد، حيث قال: «تحقيق الفيلم لهذا العدد من المشاهدات شئ قيّم جداً واسعدني جداً، ولذلك أشكر كل منّ تابعه».

يُذكر أن أراس يجسد في فيلم «معجزة في الزنزانة السابعة»، دور أب يعاني من إعاقة ذهنية، حيث يتعرض لمشكلة كبيرة، يدخل على إثرها للسجن، تاركاً ابنته الوحيدة بالخارج.

أراس بولوت إينملي حقق شعبية عريضة بعد نجاحه في تقديم دور «الأمير بيازيد» في مسلسل «حريم السلطان»، كما تألق أمام الفنان التركي شآتاي أولسوي في بطولة مسلسل «في الداخل»، إلا أنه حقق نسب مشاهدة قياسية، وأصبح في تصنيف نجوم الصف الأول بعد تألقه في مسلسل «الحفرة» على مدى موسمين، وشارك أراس في بطولته أمام ديلان دينيز، أونير أركان، أركان كيسال، رضا كوجا أوغلو،بريهان سافاش، نجيب ميميلي، وغيرهم.