رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان المصري تامر عبدالمنعم تكريم النجمة السورية رغدة عن مشوارها الفني واثراء الفن والثقافة المصرية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية والأدبية.

وفي ندوة حضرها الإعلامي المصري مفيد فوزي والمخرج عمر زهران والكاتب الصحفي طارق مرسي، وعدد من الصحفيين، سلّم تام عبدالمنعم درعاً تكريمياً لرغدة التي اعربت عن سعادتها بهذا التكريم، وكشفت لأول مرة عن وصيتها لأبنائها بالتبرع بكتب مكتبتها الخاصة لصالح مكتبة الإسكندرية بعد وفاتها خاصة أنهم ليسوا أقوياء في اللغة العربية بسبب تعليمهم الأجنبي الذي جعلهم يمتلكون نسخ من القرآن باللغة الانجليزية.

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وعلى هامش الندوة، رفضت رغدة الحديث باستفاضة عن النجم المصري الراحل أحمد زكي، مشددة على أنها لا تستطيع حصر شخصيته وتاريخه ومشوار حياته في ندوة .. واكتفت بالقول :«انا فقدت شيى مني»، لافتة إلى أن خبر وفاة نجله، الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي وقع عليها كالصاعقة.

رغدة التي لم تتمكن من حضور جنازة وعزاء هيثم كونها كانت في لندن تحدثت لأول مرة عن كواليس علاقتها بالراحل، وأوضحت أنها كانت على تواصل معه حتى عام ٢٠٠٧، حيث شعرت برغبة الراحل في العيش بحرية، في الوقت الذي ظلت تطمئن عليه من حسن نجل الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي ومن وطني مدير أعمال النجم الراحل أحمد زكي.

يُذكر أن رغدة قد رافقت أحمد زكي الذي تُوفي عام 2005، في أيام مرضه الأخيرة في المستشفى، حتى أنه عرض عليها الزواج بشهادة الإعلامي المصري محمود سعد، إلا أنها رفضت.