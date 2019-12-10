"أسبوع أبوظبي" يجلب ألمع أسماء عالم الموسيقى إلى الشرق الأوسط

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للموسيقى المقرر إطلاقه في مارس 2020، وهو ملتقى يجمع محبي الموسيقى من جميع أنحاء العالم، في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.



وتتضمن النسخة الأولى المهرجان العالمي السنوي للموسيقى الإلكترونية "ألترا"، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. كما سيشمل الحدث العديد من الفعاليات الموسيقية العالمية والمحلية في عدد من الوجهات السياحية الرئيسية في أبوظبي، مع التركيز على موسيقى الرقص الإلكترونية والمعروفة باسم إي دي أم، من بينها المؤتمر العالمي الخاص بمجلة دي جي البريطانية ومهرجان كلوب سوشيال، أحد أكبر المهرجانات الشاطئية الموسيقية في المنطقة.

وفي تعليقه على استضافة عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث الاستثنائي، قال سعيد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "انطلاقاً من التزامنا بتزويد مقيمي وزوار إمارة أبوظبي بتجارب لا تنسى، قمنا باستحداث أسبوع أبوظبي للموسيقى الأول من نوعه، لإيماننا بدور الموسيقى الفعّال في توحيد الناس من مختلف الثقافات.



وقال: نحن فخورون باستضافة المهرجان العالمي السنوي للموسيقى الإلكترونية "ألترا" للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط، والمؤتمر الدولي العريق الخاص بمجلة دي جي الشرق الأوسط، كما نتطلع الى الإعلان عن مفاجئات أخرى في وقت لاحق".

تأسس ألترا، وهو المهرجان السنوي العالمي الأهم للموسيقى الإلكترونية، في عام 1990 في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وهو اليوم يستقطب أكثر من 170,000 متفرج بحسب نسخة العام 2019. المهرجان الذي جاب أغلب دول العالم مثل جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، اليابان، سنغافورة، المكسيك، البرازيل، كرواتيا، أستراليا، وغيرها، تستضيفه أبوظبي للمرة الأول على الإطلاق في الشرق الأوسط.

من جهته قال دودلي تشو، المنتج المنفذ لألترا أبوظبي: «سعداء جداً بقدومنا الى ميدان دو الرائع في جزيرة ياس، أبوظبي، للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط، كما أننا نشكر محبي موسيقى الرقص الإلكترونية على مشاركتنا شغفهم من خلال الطلبات الملحّة بإحضار الحدث الى هنا. كما نود أن نشكر دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على دعمها غير المشروط، ويشرفنا أن يكون لنا دور في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رئيسي للترفيه في الشرق الأوسط. كما أن عام 2020 سيكون مثيرًا بالنسبة لنا، فنحن نتطلع لأن نكون محطة أساسية وعلامة فارقة لمحبي المهرجانات على المدى البعيد».



هذا وسيشمل أسبوع أبوظبي للموسيقى العديد من الفعاليات الموسيقية بما في ذلك المؤتمر الخاص بمجلة دي جي البريطانية المتخصصة بموسيقى الرقص الإلكترونية، وهو حدث عريق يقام للمرة الأولى في المنطقة لمدة يومين متتاليين من شهر مارس 2020، ويشمل محادثات رائدة في مجال صناعة الموسيقى وورش عمل يستضيفها كبار خبراء صناعة الموسيقى الإلكترونية، بالإضافة الى جلسات بين الفنانين وبرامج لمواكبة وحجز المواهب.

كما سيشمل المهرجان الموسيقي الذي يستمر لثلاثة أيام من 12 حتى 14 مارس، عرض مميز للفائز عن فئة أفضل عرض موسيقي حي في حفل توزيع جوائز مجلة تايم آوت، وكلوب سوشيال، أفضل مهرجان موسيقي على الشاطئ. كما سيضم المهرجان اثنين من ألمع النجوم العالميين، بالإضافة الى "معركة الفرق"، والتي ستعرض أبرز المواهب الصاعدة في دولة الإمارات. هذا ويتميز كلوب سوشيال بالكثير من الأنشطة على شاطئ البحر خلال النهار، وأفضل الإيقاعات والعروض الموسيقية الحية، فضلاً عن عدد من المطاعم الفريدة. كما تشمل الفعاليات رياضات مائية وأرضية مثيرة، بالإضافة إلى ورش عمل ونشاطات عائلية.

ويقدم أسبوع أبوظبي للموسيقى للمقيمين والزّوار على حد سواء العديد من الأحداث الموسيقية والأنشطة الليلية في جميع أنحاء العاصمة، والتي ترضي جميع الفئات. كما تشهد الإمارة على هامش الحدث العديد من الحسومات والعروض في عدد من المطاعم والمتاجر.

سيتم الإعلان عن موعد طرح التذاكر والفنانين المشاركين ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للموسيقى خلال الأشهر القادمة، كما سيتمكن الزوار والمقيمون في أبوظبي من الاستفادة من عدد من العروض والحسومات للمشاركة في هذا الحدث الذي لن يقتصر على نسخته الأولى، بل سيتبعه عدة نسخ مستقبلية للاحتفال بجميع الأنماط

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