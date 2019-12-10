مايا دياب باللون الشعبي المصري في "ربع ساعة" باليوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنيتها الجديدة "ربع ساعة"، التي اعتمدت خلالها على اللهجة المصرية، وتنتمي إلى اللون الشعبي الراقص، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمر.
يعتمد الفيديو كليب بشكل أساسي على تقنية الجرافيكس بإشراف المخرجة كريستال يونس، وهو عبارة عن مشهد واحد تسير فيه مايا على طريق طويل ترافقها تأثيرات بصرية مميزة.
وبدأت مؤخرًا الفنانة اللبنانية عرض مسرحيتها الجديدة "لوكاندة الأوباش"، في السعودية، ضمن موسم الرياض الترفيهي، في العمل الذي يشترك في بطولته كل من ماجد المصري، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى علي، وأوس أوس، وحسن عبدالفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
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