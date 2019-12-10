مهرجان مراكش الدولي للفيلم يكرم السينما الأسترالية

كرم مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته الثامنة عشرة، السينما الأسترالية لتاريخها الطويل باعتبارها أقدم سينما في العالم.



وشارك في حفل التكريم الذي أقيم بقصر المؤتمرات بمراكش عدد من نجوم السينما الأسترالية، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم من جانب إدارة المهرجان والمشاركة ضمن فعاليات المهرجان، وعرض أبرز أفلام السينما الأسترالية.



وعبرت المخرجة جوليان أرمسترونج المتحدثة باسم الوفد عن شكرها والوفد المرافق لها للمغرب على تكريم السينما الأسترالية وتقديمها للجمهور المغربي والعالمي الذي يحضر فعاليات المهرجان، مشيدة ببرمجة عدد من الأعمال الأسترالية القديمة والجديدة، ضمن فعاليات هذا الحدث الفني الكبير.



حضر فعاليات المهرجان عن الوفد الأسترالي، المخرج بروس بريسفورد والمخرج روف دو هير والمخرج جون ديجان والمخرجة ميرا فولكس والمخرجة سامنثا لانج والمخرج ديفيد ميتشود والمخرجة راشيل بيركينز والمخرج مولي رينولدز والمخرج فريد شيبيسي والمنتجة يان تشابمان، بالإضافة إلى الممثلة ناومي واتس والممثل جيوفري روش والممثل سيمون بيكر والممثل بين مندلسون والممثل جيزون كلارك والممثلة أبي كورنيش والممثل ديفيد وينهام والممثل أنطوني لاباليا والممثلة رادا ميتشيل والممثلة جريتا سكاكي والممثل جاك طومسون والممثل إدين يونج والممثل ريتشارد روكسبورج والممثلة سارة سنوك.



وقد شاركت الأعمال السينمائية الأسترالية، من خلال أفلام "نفش" لسيمون بيكر و"الأسد" لجارث ديفيس الذي حقق نجاحًا عالميًا كبيرًا وانتزع ما لا يقل عن 6 ترشيحات للأوسكار في 2017؛ و"القصة الحقيقية لعصابة كيلي" لـجاستن كورزل، الذي يجمع عددًا من الوجوه المعروفة، ويوجد ضمن أبرز إنتاج للعام الجاري 2019.



ولأستراليا تاريخ طويل في مجال صناعة السينما، حيث كانت أول من أنتج فيلمًا روائيًا طويلاً في التاريخ، كما صنعت عددًا من الأعمال العالمية، مثل "داد كالم" و"موجييل" و"بالروم دانس" و"أنيمال كينجدام"، بالإضافة إلى أفلام حققت نجاحًا مبهرًا في شباك التذاكر مثل "ماد ماكس".

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يذكر أن مهرجان مراكش الدولي للفيلم اعتمد منذ العام 2004، نهجا بتكريم السينما العالمية عبر اختيار بلد وتسليط الضوء على أبرز إنتاجاته في هذا المجال.



وكان المهرجان كرم السينما المصرية خلال دورته السابعة في العام 2007، بمناسبة احتفالها بالذكرى المائة على تأسيسها.



وبهذا التكريم تنضم أستراليا إلى قائمة تتكون من بلدان المغرب، وإسبانيا، وإيطاليا، ومصر، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والمكسيك، والهند، والدول الاسكندنافية، واليابان، وكندا وروسيا، التي سبق أن احتفى بها المهرجان.

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