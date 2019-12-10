شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: فكرة "اسعاف يونس" تعتمد على ظهور ضيوف شرف خلال الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد أنور ”الخليج 365” علي أنه سيبدأ تصويرمسلسله الجديد "اسعاف يونس" خلال الشهر الجاري، مضيفً أنه حالياً بصدد عقد جلسات متتالية مع المخرج معتزالتونى بهدف معاينة أماكن التصويرمن أجل بدء تصويرالمسلسل نهاية الشهر.

وأوضح أنورأن المسلسل قائم علي فكرة وجود أكثرمن ضيف شرف علي مدار الحلقات حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلف، لافتاً أن حلقات العمل لن تزيد على 10 لاسيما وأنه ستم تقديمه على أكثرمن موسم.



محمد انور

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وأعرب محمد أنورعن سعادته أيضاً بأن شهرديسمبرسيشهد بداية تصوير مشاهده في مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي حيث كشف أنه سيبدأ أولي مشاهده الأسبوع القادم تحديداً بعدما بدأ فريق العمل التصوير أول أمس.

جدير بالذكرأن محمد أنور شارك خلال موسم دراما رمضان الماضي خلال مسلسلين هما "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين، و"طلقة حظ" مع مصطفي خاطر، بالإضافة إلي ظهوره كضيف شرف خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، والثلاثة أعمال من انتاج شركة سينرجي الذي تعاقد معها أنورعلي مسلسلي "قوت القلوب" و"اسعاف يونس".