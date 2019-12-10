شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ford v Ferrari يحقق 149 مليون دولار .. ويحصد تقييمات إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تخطى فيلم Ford v Ferrari ميزانيته، وذلك بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية في 13 نوفمبرالماضى، يستكمل الفيلم مسيرته الناجحه، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 149 مليون و 196 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وانقسمت الإيرادات بين 89 مليونا و 444 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و62 مليونا و 752 ألف دولارحول العالم، وكانت وصلت تكلفة الفيلم إلى 97 مليونا و600 الف دولار.

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وفي سياق متصل نجح فيلم Ford v Ferrari في حصد تقييمات إيجابية مرتفعة للفيلم بنسبة 91%، عبر موقع rotten tomatoes، وهو من إنتاج شركة Fox.

ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطرعلى السباق.

فيلم Ford v Ferrari من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.