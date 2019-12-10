شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ناعيا سمير سيف: أول مخرج وقفت قصاد كاميرته فى الرابعة من عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم كريم عبد العزيز، المخرج الكبير سمير سيف الذى غيبه الموت مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ 72 عام، إثر أزمة قلبية مفاجأة.

ونشر كريم عبد العزيز صورة للمخرج الراحل وعلق عليها، "مع السلامة يا أستاذ.. أول مخرج وقفت قصاد كاميرته عندما كنت فى الرابعة من عمرى فى فيلم المشبوه.. و يشاء القدر أيضا ان يكون استاذى و معلمى فى معهد السينما قسم إخراج.. السينما حقيقى فقدت مخرج كبير جدا قدم للناس اعظم افلام فى السينما .. وداعا يا أستاذ".





يشار إلى أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.