"أحد عظماء السينما المصرية".. نجوم الفن ينعون المخرج سمير سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى عدد كبير من نجوم الفن، المخرج الراحل سمير سيف، الذي توفي اليوم 9 ديسمبر، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز النجوم الذين نعوا المخرج سمير سيف:

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة للراحل سمير سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " البقاء لله في المخرج المبدع المحترم الأستاذ الدكتور سمير سيف، .الله يرحمك يا دكتور سمير".

رامي إمام

نشر المخرج رامي صورة مجمعه في إطار واحد، للمخرج سمير سيف، وآخرى لوالده الفنان عادل إمام والراحلة سعاد حسني من فيلم "المشبوه"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " وداعا الأستاذ المخرج الكبير سمير سيف، وداعًا صانع أحب و اقرب أفلام والدي إلى قلبي "المشبوه "، رحل الموسوعة ، العبقري ، المدرسة، المتنوع، المتميز، الفيلسوف الدكتو، والأستاذ".

مروة ناجي

نشرت المطربة مروة ناجي صورة تجمعها بالمخرج سمير سيف من إحدى حفلاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله وفاة المخرج الكبير سمير سيف، ربنا يرحمه ويغفر له، ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله".

صبا مبارك

كما نشرت الفنانة صبا مبارك صورة للراحل سمير سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: " لما كنت صغيرة كبرت على أفلامه وأثرت فيّ، ولما كبرت اشتغلت معاه وأثّر فيّ أكتر".

تابعت صبا،: "رحيله خبر صادم وحزين جداً، الله يرحمك يا أستاذنا الكبير، مش رح أنسى طاقتك وابتسامتك الدائمين".

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رامي رضوان

فيما نشر الإعلامي رامي رضوان صورة للمخرج سمير سيف، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " وداعا المبدع المحترم الراقي المخرج الكبير د. سمير سيف، معالي الوزير، أخر الرجال المحترمين، المشبوه، شمس الزناتي، الهلفوت، الشيطانة التي أحبتني، الراقصة والسياسي، احترس من الخط".

ندى بسيوني

وكتبت الفنانة ندى بسيوني منشورا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: "بكل الآسى أنعي المخرج الكبير العزيز الدكتور سمير سيف، ألف رحمه عليه يارب"، وعلقت: "وداعا المخرج المبدع الكبير الدكتور سمير سيف".

سوزان نجم الدين

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورة للمخرج الراحل سمير سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وداعا المخرج الكبير سمير سيف".

هاني رمزي

ونشر الفنان هاني رمزي صورة للمخرج سمير سيف، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"وعلق: "الله يرحم المخرج الكبير سمير سيف، أحد عظماء صناعة السينما المصرية، وأول من اكتشفني فنيا وسينمائيا مع السلامة يا استاذي".

أحمد مجدي

نشر الفنان الشاب أحمد مجدي صورة للراحل سمير سيف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فقدنا الليلة المخرج والأستاذ الكبير سمير سيف، الذي أضاف للسينما المصرية صبغة خاصة ومذاق فريد، تحية لروحك الجميلة".