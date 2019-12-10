مؤلف "ممالك النار" يدافع عن طومان باي: "كان مصري أكتر مني ومنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المؤلف محمد سليمان عبد الممالك، مؤلف مسلسل "ممالك النار"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تغريدة يعلق بها على نهاية المسلسل، بعد عرض آخر حلقاته اليوم.

وكتب عبدالمالك: "اللي يقولك طومان باي ما كانش مصري، قوله لا ده كان مصري أكتر مني ومنك، إحنا مصريين بالولادة والجنسية، إنما هو كان مصري بالقرار والاختيار".

وتابع عبدالمالك: "طومان باي حب الناس وحبوه، انتماؤه كان لأرض مصر والعرب، فيه بنت مصرية جدعة على تويتر ردت على مجهول بيقول عليه إنه شركسي، بمربع ابن عروس الشاعر الشعبي العبقري "من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اتباعه".

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وأضاف: " اللي يقول لك إنه كان عبد بيحكم عبيد، قوله اتكلم عن نفسك، العبيد هما اللي الغيرة عمت قلوبهم قبل بصرهم، وبقوا حاقدين وناقمين، وإن الخطر عمره ما كان من طومان باي، لكن من خاير بك وجان بردي، طومان باي هو الفارس، الزاهد، الولي، العاشق، الحالم، الأشرف أبو النصر اللي ما كسروش غير الخيانة، اللي مات واقف زي الرجالة ما بتموت، واللي رمى في الأرض بذرة الهوية القومية المصرية اللي كبرت وطرحت بعد مئات السنين من الظلام العثماني، ولسه بتطرح وهتطرح".

وواصل عبدالمالك: "طومان باي اللي اتظلم في التاريخ، وفي الدراما، جه أخيرًا الوقت بعد ٥٠٠ سنة من استشهاده إننا نرد له جزء من الجميل، ونقول له إننا حبيناه، وبنحبه، وهنفضل نحبه، وأمانة لكل اللي يزور ويعدي من جنب باب زويلة أو قبة الغوري، يقرأ على روح طومان باي الفاتحة، زي ما وصى هو بنفسه، تحت المشنقة".

المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي "ياسر حارب".