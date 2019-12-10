شريف رمزي يتمرن مع أبنائه وركين سعد بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: شريف رمزي نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بابنه "رمزي"، وابنته "ليليا" أثناء ممارستهم التمارين الرياضية. ريهام عبدالغفور نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "إبق إيجابيا". هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، علقت عليها: "ثلاثة". حنان مطاوع نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "صباح الأمل والعمل". Advertisements هبة مجدي نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت عىل إعجاب جمهورها ومتابعيها. رانيا محمود ياسين نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها. شيماء هلالي نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال. ركين سعد نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بدون مكياج. بلقيس فتحي نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة شتوية أنيقة. مريم حسن نشرت الفنانة اللبنانية مريم حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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