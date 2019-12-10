بعد عرض اَخر حلقاته.. منتج "ممالك النار" يكشف عن مفاجأة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المنتج والإعلامي ياسر حارب، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على نهاية مسلسل "ممالك النار"، بعد عرض آخر حلقاته اليوم.

وكتب ياسر حارب: "بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل ممالك النار وهذا التفاعل الهائل من الجمهور، الشكر لله أولًا ثم لكل من عمل في المشروع لأكثر من عام ونصف، وأبشركم بأننا نعمل حالياً على مسلسل ضخم جديد سيرى النور في نهاية السنة القادمة، الدراما العربية ستنافس نظيراتها في العالم قريباً".

"ممالك النار" من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي "ياسر حارب"، ووصلت عدد حلقاته لـ14 حلقة.