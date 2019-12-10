فيديو| كانت معرضة للإصابة بالشلل.. نيللي كريم تكشف تفاصيل جديدة عن عمليتها الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل جديدة عن عمليتها الجراحية، التي خضعت لها منذ أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت نيللي، في مداخلة تليفونية، في برنامج "مساء dmc"، التي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري،: "إن جراحة الوجه التي خضعت لها كانت صعبة وخطيرة، وكان من المحتمل أن تصاب بعد العملية بالشلل، أو تشفى إذا نجحت الجراحة".

وأضافت نيللي كريم: "الطبيب سألها بعد الإفاقة من التخدير إن كانت قادرة على الضحك أم لا، لأن هذا من أسباب نجاح العملية، فردت :الحمدلله بضحك".

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يذكر أن نيللي كريم، كشفت عن تفاصيل مرضها في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، وأكدت أنها قامت بعملية استئصال ورم حميد، واصفة الجراحة بأنها صعبة ودقيقة لأنها بجوار عصب الوجه.

يشار أن نيللي كريم نشرت، بعد العملية، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بالمستشفى وسط الفريق المعالج، وعلقت عليها "شكرًا؛ لأنكم أنقذتم حياتي".