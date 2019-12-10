شاهد: فوز الشطي تتلقى هدية رومانسية من عريسها بأول أيام شهر العسل

تلقت فوز الشطي هدية رومانسية من عريسها بعد زفافهما، حيث كشفت التفاصيل من خلال لقطات نشرتها عبر حسابها على “سناب شات”.

وكان زوج فوز الشطي قد نثر لها بتلات الزهور على الممر المؤدي إلى الخيمة التي كانا سيتناولان من خلالها طعام العشاء، كما قام أيضاً بإشعال الشموع أمامهما على الطاولة على شكل قلب يحتضن مجموعة ضخمة من بتلات الزهور الحمراء.

وكشفت صورة أخرى عن تفاصيل الديكور الرومانسي المذهل الذي تعمد الزوج مفاجآة عروسه به خلال أول أيام شهر العسل.

المعروف أن شهرة النجمة الكويتية الشابة قد بدأت من خلال مشاركنتها في برنامج المواهب الغنائية “نجوم على الطريق” في عام 1996، وبعدها كانت بصدد المشاركة في الموسم الثالث من “ستار أكاديمي” لكنها أعلنت انسحابها فجأة وانطلقت بأغنية منفردة تحت عنوان “أي شي”.

بعدها أطلقت فوز الشطي العديد من الأغنيات الناجحة، قبل أن تنطلق إلى عالم التمثيل الذي حققت من خلاله الكثير من النجاحات، ومن أشهر أعمالها “الوزيرة”، و “حب في الهايد بارك”، و “امرأة تبحث عن المغفرة”، و “كحل أسود قلب أبيض غالية”، و “صوف تحت حرير نادية”، و “محطة إنتظار حصة”.