صور.. بطرس دانيال ينعي سمير سيف بكلمات مؤثرة

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، المخرج الراحل سمير سيف، حيث نشر بعض الصور التي تجمعه بالمخرج الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب الأب بطرس دانيال عن شدة حزنه لوفاة المخرج الكبير سمير سيف، قائلًا: الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح بسلام أمين.. نقدِّم تعازينا القلبية في

رحيل الأخ الفاضل والأستاذ الخلوق وصاحب الروح الجميلة المخرج المثقف سمير سيف طالبين له من الله الرحمة والعزاء لذويه ومحبيه.

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يذكر أن المخرج الراحل سمير سيف كان قامة كبيرة في مجال الفن، وعرف عنه شدة تواضعه الدائمة، كما قدم الكثير من الأعمال

الفنية، وأبرزها كان للنجم الكبير عادل إمام، ومن أهم أعمال سمير سيف: الراقصة والسياسي، آخر الرجال المحترمين، الغول.

جدير بالذكر أن المخرج الكبير سمير سيف توفى عن عمر يناهز الـ 72 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، من المقرر أن تشيع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، غدًا، من كنيسة العذراء بمنطقة أرض الجولف، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، على أن تتلقى أسرته العزاء، يوم الأربعاء المقبل، بكنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.