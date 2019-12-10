نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، المخرج الراحل سمير سيف، حيث نشر بعض الصور التي تجمعه بالمخرج الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعرب الأب بطرس دانيال عن شدة حزنه لوفاة المخرج الكبير سمير سيف، قائلًا: الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح بسلام أمين.. نقدِّم تعازينا القلبية فيرحيل الأخ الفاضل والأستاذ الخلوق وصاحب الروح الجميلة المخرج المثقف سمير سيف طالبين له من الله الرحمة والعزاء لذويه ومحبيه.
يذكر أن المخرج الراحل سمير سيف كان قامة كبيرة في مجال الفن، وعرف عنه شدة تواضعه الدائمة، كما قدم الكثير من الأعمالالفنية، وأبرزها كان للنجم الكبير عادل إمام، ومن أهم أعمال سمير سيف: الراقصة والسياسي، آخر الرجال المحترمين، الغول.
جدير بالذكر أن المخرج الكبير سمير سيف توفى عن عمر يناهز الـ 72 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، من المقرر أن تشيع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، غدًا، من كنيسة العذراء بمنطقة أرض الجولف، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، على أن تتلقى أسرته العزاء، يوم الأربعاء المقبل، بكنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بطرس دانيال ينعي سمير سيف بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.