فن ومشاهير

موعد جنازة المخرج الراحل سمير سيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توفي المخرج الكبير سمير سيف عن عمر يناهز الـ 72 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتشيع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، غدًا، من كنيسة العذراء بمنطقة أرض الجولف، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، على أن تتلقى أسرته العزاء، يوم الأربعاء المقبل، بكنيسة مارمرقس بمنطقة

مصر الجديدة.

 

وشغل المخرج سمير سيف منصب رئيس المهرجان القومي للسينما، كما يعد فيلم أوغسطينوس ابن دموعها، هو آخر أعماله، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانين الوطن العربي، منهم عائشة بن أحمد،

أمين بن سعد، عماد بن شندي، بهية الراشدي، نجلاء بن عبد الله، علي بن نور، رؤية هنري عوني.

 

ويعد المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، وله باقة لامعة وتاريخ عظيم من الأعمال الفنية، ومنها: المشبوه، النمر والأنثى، الهلفوت، احترس من الخط، شمس الزناتي، سوق المتعة، معالي الوزير، غريب في بيتي، عيش الغراب.

Advertisements

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد جنازة المخرج الراحل سمير سيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا