موعد جنازة المخرج الراحل سمير سيف

توفي المخرج الكبير سمير سيف عن عمر يناهز الـ 72 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتشيع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، غدًا، من كنيسة العذراء بمنطقة أرض الجولف، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، على أن تتلقى أسرته العزاء، يوم الأربعاء المقبل، بكنيسة مارمرقس بمنطقة

مصر الجديدة.

وشغل المخرج سمير سيف منصب رئيس المهرجان القومي للسينما، كما يعد فيلم أوغسطينوس ابن دموعها، هو آخر أعماله، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانين الوطن العربي، منهم عائشة بن أحمد،

أمين بن سعد، عماد بن شندي، بهية الراشدي، نجلاء بن عبد الله، علي بن نور، رؤية هنري عوني.

ويعد المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، وله باقة لامعة وتاريخ عظيم من الأعمال الفنية، ومنها: المشبوه، النمر والأنثى، الهلفوت، احترس من الخط، شمس الزناتي، سوق المتعة، معالي الوزير، غريب في بيتي، عيش الغراب.

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