شاهد.. فيفي عبده تعود للرقص: “أي كمباك”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الى نشر فيديوهات الرقص بعد فترة انقطاع قصيرة اثر وفاة شقيقتها.

وقد نشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص بفستان “اوف شولدر” وعلقت عليه قائلة: “‏ايوه بقي ويله بقى اسكيوزمي أي كمباك”.

وقد اثار رقص فيفي عبده العديد من الانتقادات من قبل متابعيها حيث كتب احدهم: “يستي مش اختك لسه ميته لحقتي تخرجي من الزعل” فيما سخر اخر من ارتدائها فستان اسود اللون قائلا: “خاله فيفي اليوم لابسه اسود حزنانه ع الشعب العربي “.