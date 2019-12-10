كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - تناقل عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للمصممة المغربية بسمة بوسيل لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين. وبدا أنه تم تسجيله أثناء إعلان دخوله إلى موسوعة “غينيس” باعتباره أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

وظهرت المصممة شديدة التأثر فيما كان زوجها يلقي كلمة قصيرة للمناسبة.

وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 181 ألف متابعة.

كذلك تداول الناشطون فيديو آخر للفنان المصري وزوجته أثناء وجودهما في السيارة حيث رافقا أغنية جديدة لتامر بطريقة طريفة أثارت إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.

وأشعلت بوسيل حسابها على التطبيق بنشر فيديو للأخير أثناء انضمامه إلى الموسوعة الشهيرة وحققت من خلاله أكثر من 421 ألف مشاهدة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا بسمة بوسيل تبكي أمام الكاميرات بسبب تامر حسني.. وما فعلاه في السيارة يشعل المواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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