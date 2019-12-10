كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديد سجل للفنانة أحلام في كواليس برنامج المواهب The Voice.
وظهرت فيه وهي تسير بطريقة غريبة برفقة بعض أفراد فريق العمل وتصرخ بصوت مرتفع منادية الفنان اللبناني راغب علامة.
وسألته: “إنت راغب علامة ولا راغب تجارة؟” فأجاب ممازحاً: “أنا راغب بأحلام”. كما لوحظ أنها تأكل وتتصرف بطريقة غريبة أيضاً”.
وأحدث المقطع ضجة كبيرة على تلك الحسابات وتعرضت الفنانة بسببه لموجة واسعة من الانتقادات حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن ما تفعله لا يليق بسنها. ورأى آخرون أنها تبالغ في المزاح مع الفنان اللبناني.
وجاء في التعليقات: “حركات مولايقة لعمرها”و”تتهاوش مع هذا وتتراضى مع ذاك هذيهيحياتها” و”ماله داعي خفة ذا الدم وخاصة معه”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تصرخ في الكواليس وتمشي وتأكل بطريقة غريبة وتتعرض للانتقادات.. ما علاقة راغب علامة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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