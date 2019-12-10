نجمة The voice Kids تحتفل بميلادها الـ16.. شاهدوا كم تغيرت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - نشرت نجمة برنامج المواهب The Voice Kids اللبنانية لين الحايك، على حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها حازت إعجاب أكثر من 25 ألف متابع في مدة قصيرة.

لين_الحايك

وظهرت فيها وهي تقف أمام قالب حلوى معلنة بذلك بلوغها عامها الـ16. وتعليقاً كتبت: “أيتها الـ16 من الأفضل أن تكوني جيدة”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram Yo 16 , you better be good A post shared by Lynn (@leenelhayek.official) on Dec 6, 2019 at 2:37pm PST A post shared by Lynn (@leenelhayek.official) on Dec 6, 2019 at 2:37pm PST

وأطلقت الصورة موجة واسعة من التعليقات التي ركز معظمها على التغير الكبير في شكل الفنانة مشيرين إلى أنها تخطت مرحلة الطفولة وأصبحت شابة جميلة ومتمنين لها حياة سعيدة.

وكانت لين أشارت في وقت سابق إلى أن الشهرة لم تحرمها من طفولتها. وقالت: “عشت طفولتي واستمتعت بها لكن الفن استحوذ على الجزء الأكبر من وقتي وهذا حرمني من الخروج مع أصدقائي”، مضيفة أن ذلك لم يؤثر على دراستها في المقابل.