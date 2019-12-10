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كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - نشرت نجمة برنامج المواهب The Voice Kids اللبنانية لين الحايك، على حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها حازت إعجاب أكثر من 25 ألف متابع في مدة قصيرة.
لين_الحايك
وظهرت فيها وهي تقف أمام قالب حلوى معلنة بذلك بلوغها عامها الـ16. وتعليقاً كتبت: “أيتها الـ16 من الأفضل أن تكوني جيدة”.
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A post shared by Lynn (@leenelhayek.official) on Dec 6, 2019 at 2:37pm PST
وأطلقت الصورة موجة واسعة من التعليقات التي ركز معظمها على التغير الكبير في شكل الفنانة مشيرين إلى أنها تخطت مرحلة الطفولة وأصبحت شابة جميلة ومتمنين لها حياة سعيدة.
وكانت لين أشارت في وقت سابق إلى أن الشهرة لم تحرمها من طفولتها. وقالت: “عشت طفولتي واستمتعت بها لكن الفن استحوذ على الجزء الأكبر من وقتي وهذا حرمني من الخروج مع أصدقائي”، مضيفة أن ذلك لم يؤثر على دراستها في المقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة The voice Kids تحتفل بميلادها الـ16.. شاهدوا كم تغيرت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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