القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الثلاثاء 2019/12/10 01:23 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/12/10 01:23 ص بتوقيت أبوظبي مشهد من فيلم "قصة زواج"

تصدر ترشيحات جوائز جولدن جلوب، الإثنين، فيلم "قصة زواج" (ماريدج ستوري)، من إنتاج شركة "نتفليكس" بـ6 ترشيحات. Advertisements وتلى "قصة زواج" فيلم العصابات "الأيرلندي" (ذي أيرش مان)، وهو من إنتاج نتفليكس كذلك بـ5 ترشيحات. ويتنافس الفيلمان أيضا في فئة أفضل فيلم درامي مع أفلام (1917) وفيلم (الجوكر) وفيلم "باباوان" (تو بوبس). أما قائمة الأفلام المرشحة في فئة أفضل فيلم كوميدي فهي: "اسمي دولمايت" (دولمايت إيز ماي نيم" و"جوجو الأرنب" (جوجو رابيت) و"جريمة غامضة" (ميردر ميستري) و"نايفز أوت" (أخرجوا السكاكين) و"ذات مرة في هوليوود" (وانس أبون أتايم إن هوليوود" وفيلم (روكتمان) وهو السيرة الذاتية للمغني إلتون جون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قصة زواج" يتصدر ترشيحات "جولدن جلوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.