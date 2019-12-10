عمر خيرت يحيي ثلاث حفلات في الأوبرا المصرية

يختتم الموسيقار عمر خيرت عام 2019 بحفلين موسيقيين كبيرين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي 16 و17 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما يفتتح ساحر الموسيقى عمر خيرت أولى حفلاته في عام 2020، بحفلا كبير بدار الأوبرا المصرية أيضاً، والمقرر إقامتها في 13 يناير المقبل.

ويستعد "خيرت" لتقديم أقوى ألحانه الموسيقية التي يعشقها جمهوره، ومن هذه الأعمال "ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، البخيل وأنا، غوايش، صابر ياعم صابر، الرؤيا، مافيا".



يذكر أن عمر خيرت تألق بإحياء حفل غنائي ضخم خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 المقام على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا

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