غادة عبدالرازق تكشف عن رأيها في "ممالك النار"

أشادت غادة عبدالرازق، بمسلسل "ممالك النار"، الذي يعرض حالياً بطولة خالد النبوي.

ونشرت غادة عبد الرازق، مقطع فيديو من المسلسل عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها: "بعد الحلقة ١٢ من (ممالك النار) أقدر أقول مبروك لكل صناع العمل، مبروك لقنوات MBC"، ومبروك للفنان والنجم المصري خالد النبوي".

وأشارت غادة، إلي أن المسلسل فيه بعض الأخطاء، ولكنها بسيطة ولا تذكر، والكمال لله وحده، ولكن العمل مشرف للعرب وبه نعرف حقيقة اللي حصل، وكيف دخل العثمانين مصر.

يجمع المسلسل عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.



Advertisements

قد يهمك ايضاً:

غادة عبد الرازق تعشق الترحال وتتمنى زيارة اليابان والبرازيل

غادة عبد الرازق تصنع اسمها بحروف من ذهب في عيد ميلاد