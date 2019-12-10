راؤول ينتهي من أغاني مسرحية "يا تصيب يا تخيب" لأحمد آدم وسمية الخشاب

القاهرة - لايف ستايل
انتهى الشاعر أحمد حسن “راؤول” من كتابة الأغاني والأشعار الخاصة بمسرحية “يا تصيب يا تخيب”، والتي ستعرض خلال أيام بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
الأغاني من كلمات راؤول وألحان وتوزيع هيثم الخميسي وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ويغنيها جميع أبطال المسرحية.
والمسرحية تجمع كوكبة من النجوم، منهم: أحمد آدم، وسمية الخشاب، وحجاج عبد العظيم، وسامح حسين، ومروة عبد المنعم، وتأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، ومن إخراج محسن رزق.
يذكر أن، مسرحية “ياتصيب يا تخيب” هي أول تعاون لأحمد آدم، وسمية الخشاب، بعد فيلم الرجل الأبيض المتوسط الذي عرض خلال السنوات الماضية وشاركهم بطولته حينها كل من عزت أبو عوف، ونشوى مصطفى، وماجد الكدواني.
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