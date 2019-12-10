شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها من العملية الجراحية..نيللى كريم تبدأ تحضيرات "النصابين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة نيللى كريم فى تحضيرات مسلسلها الرمضانى المقبل، "النصابين" للمنتج جمال العدل وبدأ الأخير فى عقد جلسات العمل مع المؤلف عمرو الدالى استعداداً لانطلاق التصويربعد معاينة الديكورات وترشيح الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل إلى جانب أسرياسين.

مسلسل "النصابين" كان من المفترض تقديمه فى شهررمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صورفريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، محمد عادل، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .

Advertisements

وكان قد أعلن المنتج جمال العدل عن عودة استكمال تصويره الإيام الماضية بعدما تم الإعلان عن التعاقد مع المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، حيث أرجأ العدل التحضيرات لحين تعافى نيللى كريم من العملية الجراحية التى أعلنت عن اجرائها مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية.