شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها من العملية الجراحية..نيللى كريم تبدأ تحضيرات "النصابين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة نيللى كريم فى تحضيرات مسلسلها الرمضانى المقبل، "النصابين" للمنتج جمال العدل وبدأ الأخير فى عقد جلسات العمل مع المؤلف عمرو الدالى استعداداً لانطلاق التصويربعد معاينة الديكورات وترشيح الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل إلى جانب أسرياسين.
مسلسل "النصابين" كان من المفترض تقديمه فى شهررمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صورفريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، محمد عادل، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .
وكان قد أعلن المنتج جمال العدل عن عودة استكمال تصويره الإيام الماضية بعدما تم الإعلان عن التعاقد مع المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، حيث أرجأ العدل التحضيرات لحين تعافى نيللى كريم من العملية الجراحية التى أعلنت عن اجرائها مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيها من العملية الجراحية..نيللى كريم تبدأ تحضيرات "النصابين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.