شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عادل إمام ناعيا سمير سيف: وداعا صانع أحب وأقرب أفلام والدى إلى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المخرج رامى إمام، ابن الزعيم عادل إمام، المخرج الراحل سمير سيف الذى غيبه الموت مساء اليوم الاثنين عن عمر يناهز الـ 72 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجأة.

ونشر رامى إمام صورتين لوالده والمخرج الراحل وعلق عليها قائلا: "وداعا الأستاذ المخرج الكبير سمير سيف.. وداعًا صانع أحب وأقرب أفلام والدى إلى قلبى (المشبوه).. رحل الموسوعة.. العبقري.. المدرسة.. المتنوع.. المتميز.. الفيلسوف الدكتور..و.. الأستاذ".

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يشار إلى أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.