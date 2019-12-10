شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية فى 4 شهور.. شائعات بوفاة النجم السعودي محمد عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت شائعة بوفاة النجم السعودى محمد عبده، فى ساعة متأخرة من ليل الأحد الماضى، لتلقى انتشارًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظر لشهرة "أبو نورا"، كما يحلو لعشاقه فى السعودية مناداته، وكشفت مصادر مقربة من النجم محمد عبده عن عدم صحة هذه الشائعة، وأن محمد عبده الذى أحيا قبل يومين حفلًا فى الرياض يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أى شيء.

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جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تطلق فيها شائعات حول وفاة محمد عبده، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعى تداول العديد الأخبار حول هذا الأمر، وكان آخرها فى أغسطس الماضى.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.