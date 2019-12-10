شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تدعو لـ شريف مدكور بعد إصابته بفيروس يسبب ضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مها أحمد على مواساة الإعلامى شريف مدكور والدعاء له، بعد إعلان إصابته بفيروس يصيب الجسم، لضعف مناعته بسبب "الكيماوى" الذى يعالج به، مما سيضطر لعدم مصافحة الآخرين أو تقبيلهم.

ونشرت مها أحمد صورة لـ شريف مدكور وعلقت عليها قائلة: "يارب وحياة حبيبك النبى اشفيه الشفاء العاجل وعافيه وقدره وصبره على ابتلاءك، احنا عارفين انه اختبار يارب قدره على تحمله وكل حاجه من عندك يارب العالمين خير، انت قادر على كل شيء عجل بشفاء عبدك شريف يارب العالمين".





وكان الإعلامى شريف مدكور أعلن إصابته بفيروس يصيب الجسم، لضعف مناعته، بسبب "الكيماوى" الذى يُعالج به ، موضحا عبر لايف على فيس بوك، "بعد إجرائه عملية إزالة الورم، كان هناك بعض الإرشادات من الأطباء للحفاظ على مناعته، ومنها عدم مصافحة الآخرين وتقبيلهم، ولكن بعد العملية عدت للعمل ومارست حياتى بشكل طبيعى وكنت أخرج وأقود سيارتى، وحتى حينما يقبل عليا شخص ويقبلنى لم أكن أمنعه".