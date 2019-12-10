بكارتون "توم وجيرى" .. أب يبهر ابنته بحيلة ذكية لإسعادها والفيديو يجتاح تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحتاج هذا الأب إلى كثير من الذكاء، لتقديم "عرض" بسيط لإبنته الصغرى، مستعينا بالتليفزيون، الذى يعرض مسلسل الكارتون الشهير "توم وجيرى" ليسعدها ويخرج منها الضحكات.
"الفيديو"، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، تحديدا "تويتر"، حيث يظهر الأب وهو يقف أمام التليفزيون، الذى يعرض كارتون توم وجيرى، فى لقطة شهيرة، يمسك فيها القط "توم" بالطبق الذى يحتوى على طعامه، ولكن الطبق يتحرك من تلقاء نفسه.
الأب أوهم ابنته بأنه هو من حرك "الطبق"، ثم قام بسحب "الطعام" بإستخدام "شفاطة، لتُرسم الدهشة على وجه القط "توم"، فيما بدت على الفتاة الصغيرة سعادة كبيرة بهذا العرض "السحرى".
جمهور "تويتر"، من كافة الأجناس، أشاد بذكاء هذا الأب، مستغلا مشهد كارتونى، لإسعادة ابنته، ورسم الابتسامة على شفتيها.
الأمر لم يتوقف على حد الثناء فحسب، بل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، أكثر من فيديو مشابهة، لأشخاص يقومون بالتفاعل مع المشهد، وتقليد ما فعله هذا الأب، مع ابنته الصغيرة.
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