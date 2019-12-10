شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين فى 7 إطلالات مختلفة.. بين البساطة والأناقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك دائما الفنانة نسرين أمين جمهورها بالعديد من الصور الخاصة بإطلالتها عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، ونبرز ذلك من خلال أفضل إطلالاتها بالفترة الأخيرة التى تميزت بالأناقة والبساطة.

وكانت الفنانة نسرين أمين ردت على التصريحات الهجومية للمخرج محمد سامى ضدها فى أحد المواقع، على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما أثناء تصوير مسلسل "الأسطورة" مع النجم محمد رمضان، الذى تم عرضه فى عام 2016، والتى شهدت تبادل التصريحات بينهما خلال هذا الوقت واتهام نسرين لسامى بحذف مشاهد لها لصالح زوجته الفنانة مى عمر.

وردت نسرين عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك" وقالت: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق ).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل منى".

يذكر أن الفنانة نسرين أمين شاركت مؤخرا فى "ع الهادى يا زبادى" الحكاية السادسة من الجزء الثالث لـ"نصيبى وقسمتك"، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب.





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