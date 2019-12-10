شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون ناعية سمير سيف: أحد أهم رموز السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف زكى، المخرج الدكتور سمير سيف، والذى رحل عن الحياة بعد أزمة مرضية مفاجئة لم تستمر طويلا، عن عمر ناهز 72 عاما.

وقال الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون: "فقد الفن المصرى والسينما المصرية أحد أهم رموز السينما، الذين نفخر بهم، وأثروا بأعمالهم الشاشة العربية والفضية على مدار عقود طويلة بأعمال متميزة كانت خير ممثل للسينما المصرية فى الخارج".

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وكان المخرج الدكتور سمير سيف قد توفى منذ قليل داخل أحد مستشفيات المهندسين بعد صراع قصير مع المرض.

سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى"و"الهلفوت"و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.