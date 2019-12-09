موقف طريف.. عابد فهد يسرّح شعر هبة طوجي بيديه

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - شاركت النجمة اللبنانية هبة طوجي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظات عفوية جمعتها بالنجم السوري عابد فهد خلال تصوير مشاهدهما في بطولة مسلسل “هوس”.

ونشرت طوجي الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، حيث حرص فهد على تسريح شعرها بيديه بسبب انقطاع الكهرباء، في موقف طريف جمع بطلي العمل الذي تنتجه شركتا “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”، من كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي.

وانضم مؤخراً إلى المسلسل نجوم عرب من أبرزهم كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي.

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وجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ”هوس” تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما ستغنّي طوجي شارة المسلسل الذي يصوّر في لبنان.

وكان فهد قال عن دوره في “هوس”: “هناك شيء مركب في الشخصية التي تتمتع بتفاصيل كثيرة وتحولات وصدمات عدة، بالإضافة الى جريمة كبرى تُرتكب بشكل او بآخر”.

وأوضحت طوجي أن دورها غير متوقع، مركب يحتاج تركيزًا وفيه تحدي واجتهاد وغير سهل”.