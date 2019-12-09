شاهدوا.. حنان رضى ترقص في الشارع ليلاً بطريقة حماسية وتشعل المواقع

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - أحدثت الفنانة البحرينية حنان رضى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو سجل لها على إثر انتهاء مباراة نهائي كأس الخليج التي جمعت منتخب بلدها والمنتخب السعودي.
وظهرت فيه وهي تحمل العلم البحريني وترقص في الشارع بطريقة حماسية. وأثار الفيديو موجة واسعة من الجدل على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وتراوحت الآراء بين من رأوا أن الفنانة تعبر بطريقة عفوية عن فرحها بالفوز فيما اعتبر آخرون أنها تخطت حدود اللياقة وخرقت التقاليد الاجتماعية.
ويشار إلى أن هذه المباراة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط فناني الخليج الذين تمنوا حظاً أوفر للمنتخب السعودي وهنؤوا المنتخب البحريني بحيازة الكأس.
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